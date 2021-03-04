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البزري لـ "صوت لبنان": توقيت وصول لقاح استرازينيكا كان مقرراً في الاسبوع الاخير من شباط لكننا سنتواصل مجدداً مع الشركة لتأمينه في الاسبوع الاول من آذار

Lebanon 24
04-03-2021 | 08:57
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البزري لـLBCI: لقاح فايزر سيصلنا بالاسابيع الاولى ولاحقا استرازينيكا وبالنسبة للقاح الروسي فقد اصبح موضوعا على الطاولة اما اللقاح الصيني فالمشكلة انهم لم يقدموا ملفا كاملا حوله
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04/03/2021 10:51:54 Lebanon 24 Lebanon 24
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