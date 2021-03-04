البزري لـ "صوت لبنان": توقيت وصول لقاح استرازينيكا كان مقرراً في الاسبوع الاخير من شباط لكننا سنتواصل مجدداً مع الشركة لتأمينه في الاسبوع الاول من آذار

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