الرئيس الإيراني: على واشنطن أن تعود للاتفاق النووي أولا إذا كانت جادة في المضي قدما بالمسار الدبلوماسي وعلى إدارة بايدن أن تدرك أننا لن نقبل أي تغيير بالاتفاق

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