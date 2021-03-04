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الرئيس الإيراني: على واشنطن أن تعود للاتفاق النووي أولا إذا كانت جادة في المضي قدما بالمسار الدبلوماسي وعلى إدارة بايدن أن تدرك أننا لن نقبل أي تغيير بالاتفاق

Lebanon 24
04-03-2021 | 09:51
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