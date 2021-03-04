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انزلاق سيارة على طريق عام بخعون الضنية واصطدامها بعامود للإنارة جانب الطريق واقتصرت الاضرار على الماديات
Lebanon 24
04-03-2021
|
12:14
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