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انزلاق سيارة على طريق عام بخعون الضنية واصطدامها بعامود للإنارة جانب الطريق واقتصرت الاضرار على الماديات

Lebanon 24
04-03-2021 | 12:14
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