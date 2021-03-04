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بيان أميركي لاجتماع وكالة الطاقة الذرية: إيران حصلت على فرصة جديدة لتبدي التعاون اللازم قبل الاجتماع المقبل وسنراقب عن كثب أي ردّ إيراني بنّاء

Lebanon 24
04-03-2021 | 12:22
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