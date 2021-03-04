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وزني أعطى توجيهاته بإعطاء الهيئة العليا للإغاثة مبلغ 300 مليون ليرة بموجب سلفة خزينة لشراء محروقات لصالح الدفاع المدني

Lebanon 24
04-03-2021 | 13:43
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رئاسة الجمهورية: الرئيس عون وقع الموافقة الاستثنائية لإعطاء الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة بقيمة 50 مليار ليرة لتوزيع مساعدات الترميم على المتضررين نتيجة انفجار مرفأ بيروت، ويضاف مبلغ الـ50 مليار ليرة على مبلغ 100 مليار ليرة الذي سبق لرئيس الجمهوري
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