أخبار عاجلة

الصحة السعودية: جرعات لقاح كورونا المعطاة تجاوزت مليون ومائة ألف جرعة

Lebanon 24
04-03-2021 | 14:52
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الصحة السعودية: أكثر من مليون جرعة لقاح كورونا أعطيت حتى الآن
lebanon 24
04/03/2021 18:52:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الصحة السعودية: الاكتفاء بجرعة لقاح واحدة لمن أصيبوا سابقاً بفيروس "كورونا"
lebanon 24
04/03/2021 18:52:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الصحة السعودية: تم إعطاء 443,153 جرعة من اللقاح المضاد لكورونا
lebanon 24
04/03/2021 18:52:57 Lebanon 24 Lebanon 24
منظمة الصحة العالمية: سيكون لدينا 25 مليون جرعة لقاح كورونا لمنطقة الشرق الأوسط في آذار و355 مليون جرعة بحلول كانون الأول
lebanon 24
04/03/2021 18:52:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:46 | 2021-03-04
18:45 | 2021-03-04
18:23 | 2021-03-04
18:23 | 2021-03-04
18:22 | 2021-03-04
18:22 | 2021-03-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website