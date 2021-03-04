أخبار عاجلة

الهجرة العالمية: غرق 20 مهاجرا على الأقل بعد أن ألقاهم مهربون في البحر قبالة جيبوتي

Lebanon 24
04-03-2021 | 14:57
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الأمم المتحدة: 43 مهاجرا على الأقل من إفريقيا غرقوا قبالة ساحل ليبيا وتم إنقاذ عشرة آخرين في أول حادث غرق سفينة بالبحر المتوسط هذا العام
lebanon 24
04/03/2021 18:53:12 Lebanon 24 Lebanon 24
20 مهاجرا قضوا غرقا بعدما رماهم مهربون في البحر
lebanon 24
04/03/2021 18:53:12 Lebanon 24 Lebanon 24
إنقاذ 117 مهاجراً بالبحر المتوسط في عمليتين منفصلتين قبالة سواحل ليبيا
lebanon 24
04/03/2021 18:53:12 Lebanon 24 Lebanon 24
كارثة بيئية قد تمتد آثارها عقودا: بقع سوداء في البحر قبالة لبنان.. ماذا يجري؟
lebanon 24
04/03/2021 18:53:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:46 | 2021-03-04
18:45 | 2021-03-04
18:23 | 2021-03-04
18:23 | 2021-03-04
18:22 | 2021-03-04
18:22 | 2021-03-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website