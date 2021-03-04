15
o
بيروت
17
o
طرابلس
11
o
صور
15
o
جبيل
14
o
صيدا
15
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
10
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
روسيا: تراجع الثلاثية الأوروبية عن خطتها لانتقاد إيران في وكالة الطاقة الذرية يفسح مجالا للدبلوماسية
Lebanon 24
04-03-2021
|
16:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
بيان أميركي لاجتماع وكالة الطاقة الذرية: إيران حصلت على فرصة جديدة لتبدي التعاون اللازم قبل الاجتماع المقبل وسنراقب عن كثب أي ردّ إيراني بنّاء
Lebanon 24
بيان أميركي لاجتماع وكالة الطاقة الذرية: إيران حصلت على فرصة جديدة لتبدي التعاون اللازم قبل الاجتماع المقبل وسنراقب عن كثب أي ردّ إيراني بنّاء
04/03/2021 18:54:30
04/03/2021 18:54:30
Lebanon 24
Lebanon 24
"رويترز" نقلاً عن دبلوماسيين: فرنسا وبريطانيا وألمانيا لن تقدم مشروع قرار ينتقد إيران إلى اجتماع مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية
Lebanon 24
"رويترز" نقلاً عن دبلوماسيين: فرنسا وبريطانيا وألمانيا لن تقدم مشروع قرار ينتقد إيران إلى اجتماع مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية
04/03/2021 18:54:30
04/03/2021 18:54:30
Lebanon 24
Lebanon 24
النائبة الفرنسية سونيا كريمي: القرار الأوروبي المرتقب في وكالة الطاقة الذرية سينتقد إيران
Lebanon 24
النائبة الفرنسية سونيا كريمي: القرار الأوروبي المرتقب في وكالة الطاقة الذرية سينتقد إيران
04/03/2021 18:54:30
04/03/2021 18:54:30
Lebanon 24
Lebanon 24
لودريان: أوروبا ستستصدر قرارا من وكالة الطاقة الذرية يدين تعليق إيران عمليات تفتيش تتعلق ببرنامجها النووي
Lebanon 24
لودريان: أوروبا ستستصدر قرارا من وكالة الطاقة الذرية يدين تعليق إيران عمليات تفتيش تتعلق ببرنامجها النووي
04/03/2021 18:54:30
04/03/2021 18:54:30
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
عون يصدر "البلاغ رقم واحد"
Lebanon 24
عون يصدر "البلاغ رقم واحد"
08:00 | 2021-03-04
04/03/2021 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أسماء كبيرة باتت مكشوفة.. هذه السوبرماركت تشفط السلع المدعومة وتبيع على ذوقها
Lebanon 24
أسماء كبيرة باتت مكشوفة.. هذه السوبرماركت تشفط السلع المدعومة وتبيع على ذوقها
07:01 | 2021-03-04
04/03/2021 07:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستدفع المصارف 500 دولار كاش؟
Lebanon 24
هل ستدفع المصارف 500 دولار كاش؟
10:30 | 2021-03-04
04/03/2021 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تطور كبير ومفاجأة.. الحريري يرفض مبادرة عون التخلّي عن الثلث المعطّل
Lebanon 24
تطور كبير ومفاجأة.. الحريري يرفض مبادرة عون التخلّي عن الثلث المعطّل
06:00 | 2021-03-04
04/03/2021 06:00:43
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة.. أسرة تطالب كاظم الساهر بسداد دَين يعود إلى أكثر من 40 عاماً! (فيديو)
Lebanon 24
مفاجأة.. أسرة تطالب كاظم الساهر بسداد دَين يعود إلى أكثر من 40 عاماً! (فيديو)
10:00 | 2021-03-04
04/03/2021 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
18:46 | 2021-03-04
وزارة الصحة: تسجيل 3369 إصابة جديدة بـ"كورونا" في لبنان والعدد التراكمي للحالات 386851
18:45 | 2021-03-04
الدفاع الفرنسية: تنظيم داعش تم تفكيكه لكن لم يُهزم بعد (العربية)
18:23 | 2021-03-04
شرطة الكابيتول تطالب قوات الحرس الوطني الأميركي البقاء في مقر الكونغرس لشهرين إضافيين (أسوشيتد برس)
18:23 | 2021-03-04
وزارة الدفاع الفرنسية: ندعم حق السعودية وإجراءاتها للدفاع عن نفسها (العربية)
18:22 | 2021-03-04
التحكم المروري: قطع السير على طريق شكا باتجاه كفرحزير
18:22 | 2021-03-04
التحكم المروري: إعادة فتح السير على مثلث ضهر الاحمر
فيديو
الكشف عن تلفاز عملاق بأجزاء قابلة للطيّ! (فيديو)
Lebanon 24
الكشف عن تلفاز عملاق بأجزاء قابلة للطيّ! (فيديو)
18:00 | 2021-03-04
04/03/2021 18:54:30
Lebanon 24
Lebanon 24
عابر للقارات ويستطيع حمل 20 رأساً حربياً.. مجلة أميركية تحذر من الصاروخ الروسي المخيف (فيديو)
Lebanon 24
عابر للقارات ويستطيع حمل 20 رأساً حربياً.. مجلة أميركية تحذر من الصاروخ الروسي المخيف (فيديو)
17:00 | 2021-03-04
04/03/2021 18:54:30
Lebanon 24
Lebanon 24
"بحزم وقوة".. وزير يكشف لأول مرة دور بن سلمان في عودة تيران وصنافير للسعودية (فيديو)
Lebanon 24
"بحزم وقوة".. وزير يكشف لأول مرة دور بن سلمان في عودة تيران وصنافير للسعودية (فيديو)
12:00 | 2021-03-04
04/03/2021 18:54:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact