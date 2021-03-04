أخبار عاجلة

بلومبرغ: العقوبات الأميركية المحتملة على حاكم مصرف لبنان تشمل تجميد حساباته بالخارج

Lebanon 24
04-03-2021 | 21:23
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
بلومبرغ: إدارة بايدن تبحث فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان المركزي
lebanon 24
05/03/2021 01:11:50 Lebanon 24 Lebanon 24
إدارة بايدن تدرس فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان...هذه هي التفاصيل
lebanon 24
05/03/2021 01:11:50 Lebanon 24 Lebanon 24
عون سأل حاكم مصرف لبنان عن مسار التدقيق الجنائي بعدما أبلغت شركة ألفاريز ومرسال وزارة المالية أنها لم تحصل بواسطتها على أجوبة شافية على الأسئلة كشرط مسبق لتمكينها من القيام بمهامها وأكد على وجوب إجراء التدقيق بعد زوال كل الأسباب التي أخّرته
lebanon 24
05/03/2021 01:11:50 Lebanon 24 Lebanon 24
عون سأل حاكم مصرف لبنان عما آل إليه تنفيذ التعميم 154وعما إذا كان تطبيقه موجباً لاستعادة جزء من الأموال المحولة سابقا إلى الخارج من جانب كبار مساهمي المصارف وكبار مدرائها والسياسيين والعاملين في القطاع العام وعن الحجم الحقيقي للأموال التي جرى استعادت
lebanon 24
05/03/2021 01:11:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
00:54 | 2021-03-05
23:55 | 2021-03-04
23:31 | 2021-03-04
23:30 | 2021-03-04
23:27 | 2021-03-04
23:26 | 2021-03-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website