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أخبار عاجلة
وزير الدفاع الأميركي: سنعمل على خفض احتمالات التصعيد مع خصومنا لكننا سنرد عند الضرورة
Lebanon 24
04-03-2021
|
23:26
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