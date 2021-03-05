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البيت الأبيض: هاريس ونتنياهو بحثا رفض البلدين مساعي الجنائية الدولية لممارسة ولاية قضائية على إسرائيل
Lebanon 24
05-03-2021
|
01:42
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