المجذوب: خلصنا في اللقاءات التي عقدناها إلى ضرورة توفير تطبيق إجراءات الوقاية وإجراء الفحوص المكثفة والدورية وتأمين التحصين من خلال تلقيح جميع العاملين في القطاع

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