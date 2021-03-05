أخبار عاجلة

المجذوب: لا يمكن تكرار تجربة الإفادات الرسمية لأن العديد من الدول لم تعترف بها

Lebanon 24
05-03-2021 | 10:26
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
المجذوب: قانون "الدولار الطالبي" لم ينفّذ وفي حال تمّ تنفيذه من قبل بعض المصارف فإنّه يكون بمنّة ما بعدها منّة
lebanon 24
05/03/2021 11:17:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: نريد من المؤتمر تنفيذ كلّ القرارات الدولية المتعلقة بلبنان وهذا التنفيذ من شأنه إنقاذ لبنان ويمكن الدولة من بسط سلطتها على الأراضي اللبناني من دون أي شراكة أو منافسة
lebanon 24
05/03/2021 11:17:34 Lebanon 24 Lebanon 24
فنانان لبنانيان قديران يناشدان الدولة.. نحن مريضان ولا يمكننا التحرك كيف يمكننا الحصول على اللقاح؟
lebanon 24
05/03/2021 11:17:34 Lebanon 24 Lebanon 24
العريضي: لا يمكن ان انسى مَنْ جاء بعون وعندما كان العشق والغرام بين الفريقين تمت استباحة الدولة بالكامل
lebanon 24
05/03/2021 11:17:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:29 | 2021-03-05
10:28 | 2021-03-05
10:27 | 2021-03-05
10:24 | 2021-03-05
10:22 | 2021-03-05
10:20 | 2021-03-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website