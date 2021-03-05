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المجذوب: توافقنا كعائلة تربوية على ضرورة تأمين الفحوص واللقاحات لجميع العاملين بالقطاع وتأمين العودة الآمنة للمدارس ابتداء من 22 آذار عبر التعلم المدمج لتلامذة الشهادات

Lebanon 24
05-03-2021 | 10:27
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