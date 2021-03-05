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المجذوب: نعلن التوقف كلياً عن التدريس لمدة أسبوع كخطوة أولى وليتحمّل أصحاب الوعود نتيجة التهرب من الوفاء بعهودهم

Lebanon 24
05-03-2021 | 10:29
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