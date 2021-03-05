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سعد الحريري عبر "تويتر": زيارة قداسة البابا فرنسيس الى العراق تاريخية بكل الأبعاد واننا نتطلع للقاء البابا على ارض لبنان

Lebanon 24
05-03-2021 | 14:07
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