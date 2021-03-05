أخبار عاجلة

البابا: علينا أن نتطلع إلى ما يوحدنا لحل أزمات العالم والعراق يستطيع الاستفادة من تنوعه لإنهاء الخلافات

Lebanon 24
05-03-2021 | 15:17
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
سعد الحريري عبر "تويتر": زيارة قداسة البابا فرنسيس الى العراق تاريخية بكل الأبعاد واننا نتطلع للقاء البابا على ارض لبنان
lebanon 24
05/03/2021 19:36:01 Lebanon 24 Lebanon 24
بايدن: سأعمل مع وزير الدفاع وزعماء العالم لإنهاء الحروب التي استمرت وقتاً طويلاً مع ضمان مكافحة الإرهاب
lebanon 24
05/03/2021 19:36:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الأزمات أنهكت البلاد... ومحاولات مستمرة لإنهاء تكليف الحريري
lebanon 24
05/03/2021 19:36:01 Lebanon 24 Lebanon 24
البابا فرنسيس: أصلي أن يوجه الله جهود بايدن لتعزيز التفاهم والمصالحة والسلام في الولايات المتحدة والعالم
lebanon 24
05/03/2021 19:36:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:33 | 2021-03-05
19:27 | 2021-03-05
19:24 | 2021-03-05
19:22 | 2021-03-05
19:21 | 2021-03-05
18:59 | 2021-03-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website