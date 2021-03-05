ظريف: سأقدم بصفتي وزيرا للخارجية وكبير المفاوضين خطة عمل ملموسة بالملف النووي. لدينا سياسة خارجية واضحة ولا يجب الخلط بينها وبين آراء بعض المسؤولين الإيرانيين

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