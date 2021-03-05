أخبار عاجلة

الصحة العالمية: كورونا ستخلف تداعيات نفسية أكبر مما سببتها الحرب العالمية الثانية

Lebanon 24
05-03-2021 | 18:39
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
بايدن: أكثر من 400 ألف أمريكي توفوا جراء كورونا وهو عدد يفوق من لقوا حتفهم خلال الحرب العالمية الثانية
lebanon 24
06/03/2021 01:21:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الصحة العالمية: الدخول إلى السنة الثانية من جائحة كورونا قد يكون أصعب مما واجهناه
lebanon 24
06/03/2021 01:21:40 Lebanon 24 Lebanon 24
سلالة كورونا جديدة تنتشر بسرعة أكبر.. وإعلان "حاسم" من منظمة الصحة العالمية
lebanon 24
06/03/2021 01:21:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الصحة العالمية: نشر تقرير التحقيق في أصل كورونا في الصين في 14 أو 15 آذار
lebanon 24
06/03/2021 01:21:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
01:17 | 2021-03-06
01:15 | 2021-03-06
00:47 | 2021-03-06
00:39 | 2021-03-06
00:38 | 2021-03-06
00:22 | 2021-03-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website