الدفاع المدني في منطقة عسير: إصابة شخصين بينهما طفل وتعرص عدد من المنازل لأضرار مادية بشظايا طائرة درون مفخخة أطلقها الحوثيون الجمعة وأسقطتها قوات التحالف

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