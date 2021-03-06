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وزير الدفاع الأميركي لABC: إذا قررنا الرد على هجوم قاعدة عين الأسد فسيكون ذلك في الزمان والمكان اللذين نختارهما ‏‪

Lebanon 24
06-03-2021 | 01:49
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