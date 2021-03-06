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الأمم المتحدة تتخلى عن مشروع قرار بشأن إقليم تيغراي بسبب معارضة روسيا والصين

Lebanon 24
06-03-2021 | 02:01
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