أخبار عاجلة

السيستاني أكد للبابا اهتمامه بأن يعيش المواطنون المسيحيون كسائر العراقيين في أمن وسلام

Lebanon 24
06-03-2021 | 09:29
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
بيان للفاتيكان: البابا فرنسيس بحث مع السيستاني التعاون بين جميع الديانات والحوار من أجل خير العراق وخير المنطقة
lebanon 24
06/03/2021 12:51:24 Lebanon 24 Lebanon 24
البابا فرنسيس بضيافة المرجع السيستاني في النجف
lebanon 24
06/03/2021 12:51:24 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب السيستاني: اللقاء مع البابا فرنسيس أكد على أهمية تثبيت قيم التعايش السلمي والتضامن الإنساني
lebanon 24
06/03/2021 12:51:24 Lebanon 24 Lebanon 24
انتهاء اللقاء بين البابا فرنسيس والمرجع الشيعي السيد علي السيستاني في النجف
lebanon 24
06/03/2021 12:51:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:39 | 2021-03-06
12:35 | 2021-03-06
12:34 | 2021-03-06
12:28 | 2021-03-06
12:19 | 2021-03-06
12:15 | 2021-03-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website