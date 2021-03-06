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البابا فرنسيس من مدينة أور الأثرية: الله يدعونا إلى عدم الإنفصال والسماء تعطينا رسالة اتحاد
Lebanon 24
06-03-2021
|
10:53
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