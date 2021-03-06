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قطع طريق جبل المنصورة- شماس في عكار بسبب ارتفاع الدولار والوضع المعيشي

Lebanon 24
06-03-2021 | 12:02
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