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المرصد السوري: قتلى في قصف صاروخي روسي على مصافي للنفط في حلب تحت سيطرة القوات التركية والميليشيات الموالية لها

Lebanon 24
06-03-2021 | 12:39
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