المطران سمير مظلوم ل"هنا بيروت": هذا الإجتماع سيحصل بناءً على إتصال هاتفي جرى بين بكركي وحزب الله أعرب خلاله الحزب عن رغبته بعقد هذا الإجتماع ونحن لبينا الطلب

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