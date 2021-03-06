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مظلوم للجديد: بكركي تريد إحترام كل الناس وهي لا تقف إلى جانب رئيس الجمهورية لأنه ماروني وإذا كان هناك من خطوط حمراء في بكركي فهي غير طائفية

Lebanon 24
06-03-2021 | 15:21
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