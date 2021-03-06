حسان دياب: هل المطلوب تحلّل الدولة بعد أن أصبحت الحلقة الأضعف؟ الأزمة الحالية مرشّحة للتفاقم ومشهد التسابق على الحليب يشكّل حافزاً للتعالي وتشكيل حكومة

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