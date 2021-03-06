أخبار عاجلة

محتجون تجمعوا أمام مدخل وزارة الداخلية في الصنائع وسط هتافات تندد باعتقال ناشطين والدعوة إلى إطلاق سراحهم ورفض اتهامهم بالارهاب

Lebanon 24
06-03-2021 | 17:33
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
محتجون يعتصمون أمام منزل القاضي مارسيل باسيل في هذه الأثناء للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين خلال أحداث طرابلس الأخيرة (الجديد)
lebanon 24
07/03/2021 08:23:06 Lebanon 24 Lebanon 24
محتجون أمام الداخلية تضامناً مع طرابلس واعتراضا على تردي الاوضاع
lebanon 24
07/03/2021 08:23:06 Lebanon 24 Lebanon 24
المحتجون لم يتمكنوا من الدخول الى مبنى وزارة المالية في طرابلس بعدما حاولوا تكسير مدخل المبنى وذلك اثر وصول الجيش الى المكان
lebanon 24
07/03/2021 08:23:06 Lebanon 24 Lebanon 24
من طرابلس الى بيروت.. اعتصام أمام وزارة الداخلية وقطع للطريق (فيديو)
lebanon 24
07/03/2021 08:23:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:12 | 2021-03-07
07:26 | 2021-03-07
07:16 | 2021-03-07
07:15 | 2021-03-07
06:57 | 2021-03-07
02:21 | 2021-03-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website