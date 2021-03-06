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سامي الجميل عبر الحدث: حكومة حسان دياب اصلا متوقفة عن العمل ولا تقوم بشيء والقرار بيد حزب الله والمنظومة المتعاونة معه التي تمسك بمجلس النواب وتعطل تشكيل الحكومة الجديدة لانقاذ البلد

Lebanon 24
06-03-2021 | 21:31
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الحريري: محاربة الفساد تبدأ بإصلاح يضمن استقلالية القضاء. من يمنع تشكيل الحكومة يمنع اطلاق الاصلاحات، يطول معاناة اللبنانيين والمآسي التي يعيشونها، ويمنع تغيير طريقة العمل، والعقلية التي تسببت بالأزمات كلها، وفي النهاية يقول ان قراره خراب البلد
lebanon 24
07/03/2021 08:28:01 Lebanon 24 Lebanon 24
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lebanon 24
07/03/2021 08:28:01 Lebanon 24 Lebanon 24
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lebanon 24
07/03/2021 08:28:01 Lebanon 24 Lebanon 24
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lebanon 24
07/03/2021 08:28:01 Lebanon 24 Lebanon 24
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