أخبار عاجلة

‏أنباء عن إمكانات واعدة لدواء ضد ⁧‫كوفيد 19‬⁩ يؤخد عن طريق الفم

Lebanon 24
07-03-2021 | 01:43
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الطبش لـ"الأنباء": الأوضاع سوداء وتكاتفنا يضيء الطريق
lebanon 24
07/03/2021 08:30:36 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء القطرية: قطر تصدر إذنا للاستخدام الطارئ للقاحات كوفيد-19 التي تنتجها فايزر وبيونتك
lebanon 24
07/03/2021 08:30:36 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد الأنباء عن وفاة 6 أشخاص في تجارب لقاح "كورونا".. ردّ رسمي من إدارة الدواء الأميركية!
lebanon 24
07/03/2021 08:30:36 Lebanon 24 Lebanon 24
التحالف العربي: اعتراض وتدمير ما مجموعه 8 طائرات مسيّرة مفخخة جميعها حاولت استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقه ممنهجه ومتعمدة
lebanon 24
07/03/2021 08:30:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:12 | 2021-03-07
07:26 | 2021-03-07
07:16 | 2021-03-07
07:15 | 2021-03-07
06:57 | 2021-03-07
02:21 | 2021-03-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website