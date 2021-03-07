أخبار عاجلة

البابا فرنسيس سيزور إربيل والموصل وقرقوش في محطته الأخيرة في العراق (سكاي نيوز)

Lebanon 24
07-03-2021 | 07:15
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
البابا فرنسيس يحتفل بالقداس مساء في أربيل سيحضره نحو 10 آلاف مشارك (سكاي نيوز)
lebanon 24
07/03/2021 13:36:26 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول البابا فرنسيس إلى مدينة كركوش في العراق
lebanon 24
07/03/2021 13:36:26 Lebanon 24 Lebanon 24
البابا فرنسيس يحيي أوّل قدّاس بكنيسة في العراق
lebanon 24
07/03/2021 13:36:26 Lebanon 24 Lebanon 24
البابا فرنسيس: جميع الجماعات العرقية والدينية في العراق عانت من الإرهاب والحرب
lebanon 24
07/03/2021 13:36:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:27 | 2021-03-07
13:22 | 2021-03-07
13:16 | 2021-03-07
13:01 | 2021-03-07
12:58 | 2021-03-07
12:45 | 2021-03-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website