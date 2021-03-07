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البابا فرنسيس يحتفل بالقداس مساء في أربيل سيحضره نحو 10 آلاف مشارك (سكاي نيوز)

Lebanon 24
07-03-2021 | 07:16
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