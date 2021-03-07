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البابا فرنسيس يلتقي عراقيين مسيحيين في كنيسة في قرقوش دمرها "داعش" سابقا

Lebanon 24
07-03-2021 | 11:39
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