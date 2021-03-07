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محافظ بيروت مروان عبود: قررنا إنشاء نصب للشهيدة سحر فارس عند مدخل بيروت لكي يعرف كل من يدخلها قصة هذه الشهيدة ونحن بصدد تكريم كل الشهداء
Lebanon 24
07-03-2021
|
12:17
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