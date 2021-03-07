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انطلاق القداس الالهي الذي يترأسه البابا فرنسيس في اربيل بحضور أكثر من 10 الاف مصل
Lebanon 24
07-03-2021
|
15:34
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