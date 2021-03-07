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وزير الدفاع الأميركي: نريد اعتماد الدبلوماسية وفي الوقت نفسه يجب أن تكون قواتنا جاهزة للردع ونأمل أن تقوم إيران بالأفعال الصحيحة

Lebanon 24
07-03-2021 | 16:47
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