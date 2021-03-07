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أخبار عاجلة
وزارة الطاقة السعودية: الهجمات التخريبية على المملكة تستهدف أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم
Lebanon 24
07-03-2021
|
22:19
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