الحريري: سنواصل العمل الى جانب المرأة لإقرار حقوقها في شراكة ندية وحقيقية

غرد الرئيس المكلف سعد الحريري عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "في يوم المرأة العالمي، تحية خاصة للمرأة اللبنانية في المستشفيات والجمعيات الاسعافية وأنشطة القطاع الصحي كافة الذي يكافح الكورونا، وتحية لارواح النساء اللواتي سقطن في انفجار المرفأ. تحية للامهات والزوجات والاخوات. سنواصل العمل الى جانب المرأة اللبنانية لإقرار حقوقها كاملة في شراكة ندية وحقيقية".