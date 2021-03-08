أخبار عاجلة

بدء الإجتماع الأمني الاقتصادي المالي برئاسة الرئيس عون وحضور دياب ووزراء الدفاع المالية الداخلية والإقتصاد وقادة الأجهزة الأمنية ورؤساء القطاعات المالية

Lebanon 24
08-03-2021 | 10:08
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون يلتقي دياب قبيل الاجتماع الأمني الاقتصادي المالي
lebanon 24
08/03/2021 12:47:37 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: يبدو أن هناك اتجاهاً لتحميل كل المسؤولية لرئيس الجمهورية وهذا الأمر غير منصف ونحن نفهم إصرار الرئيس المكلّف على وزارة الداخلية فالثنائي الشيعي عندما تمسّك بالمالية الجميع تفهمه لذا هو يتفهّم الآخرين
lebanon 24
08/03/2021 12:47:37 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيع اتفاق بين المالية ووزارة الدفاع لطباعة 150 مليون طابع مالي
lebanon 24
08/03/2021 12:47:37 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت: اختلطت الصلاحيات مما خلق ارباكاً لدى الأهالي وعلى وزيرة الدفاع ووزير المالية وضع حدّ فوري لهذه المهزلة
lebanon 24
08/03/2021 12:47:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:39 | 2021-03-08
12:38 | 2021-03-08
12:35 | 2021-03-08
12:28 | 2021-03-08
12:24 | 2021-03-08
12:18 | 2021-03-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website