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وزير التربية: التربية ابنة الأمس واليوم لكنها أم للأيام التي تليها والتي تولد من رحمها وإن حمينا العائلة التربوية وإن دافعت عن أهدافها نضمن بلداً مزدهراً بلا فساد ولا مفسدين
Lebanon 24
08-03-2021
|
13:02
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