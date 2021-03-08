وزير التربية: التربية ابنة الأمس واليوم لكنها أم للأيام التي تليها والتي تولد من رحمها وإن حمينا العائلة التربوية وإن دافعت عن أهدافها نضمن بلداً مزدهراً بلا فساد ولا مفسدين

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