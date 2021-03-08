الرئيس عون في الاجتماع الأمني الاقتصادي: ما يجري له انعكاسات خطرة على الأمن الاجتماعي وهو يفرض اتخاذ اجراءات سريعة وحاسمة مالية وقضائية وأمنية لملاحقة المتلاعبين بلقمة عيش اللبنانيين

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