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الرئيس عون في الاجتماع الأمني الاقتصادي: ما يجري له انعكاسات خطرة على الأمن الاجتماعي وهو يفرض اتخاذ اجراءات سريعة وحاسمة مالية وقضائية وأمنية لملاحقة المتلاعبين بلقمة عيش اللبنانيين

Lebanon 24
08-03-2021 | 13:14
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