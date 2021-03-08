أخبار عاجلة

عون: أتيت لأحدث التغيير الذي ينشده اللبنانيون ولن اتراجع وماضٍ في برنامجي الاصلاحي مهما بلغت الضغوط

Lebanon 24
08-03-2021 | 13:21
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
اللبنانيون الـ10 الذين كانوا موقوفين في الامارات سيعودون الى بيروت غداً
lebanon 24
08/03/2021 16:11:05 Lebanon 24 Lebanon 24
غدا الثلاثاء سيعود الى بيروت اللبنانيون الـ 10 الذين كانوا موقوفين في الامارات وتم الافراج عنهم بعد وساطة اللواء إبراهيم (LBCI)
lebanon 24
08/03/2021 16:11:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون: يبقى الميلاد بشارة الرجاء الذي لا ينقطع مهما اشتدّت الصعاب ويبقى العام الجديد بدايةً نأملها ان تكون واعدة
lebanon 24
08/03/2021 16:11:05 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الجيش: ليس صحيحاً ما يحكى عن حالات فرار في الجيش بسبب الوضع الاقتصادي و"بدكن جيش يضل واقف على إجريه أو لأ"؟ فكل عام يتم تخفيض موازنة الجيش أكثر الأمر الذي يؤثر سلباً على معنويات العسكريين
lebanon 24
08/03/2021 16:11:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:07 | 2021-03-08
16:00 | 2021-03-08
15:34 | 2021-03-08
15:32 | 2021-03-08
15:13 | 2021-03-08
14:48 | 2021-03-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website