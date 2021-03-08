مقررات اجتماع بعبدا: تكليف الوزارات المعنية والأجهزة الامنية العمل على ضبط استعمال العملة الأجنبية إلا لغايات قطاعية تجارية أو صناعية أو صحية وذلك لتأمين المتطلبات الأساسية للمواطنين

Lebanon 24