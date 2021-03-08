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قائد الجيش: البلد كله يعاني بسبب الوضع الاقتصادي وكما أنّ الشعب جاع كذلك العسكريّ يعاني ويجوع فما الذي ينتظره المسؤولون؟

Lebanon 24
08-03-2021 | 14:44
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قائد الجيش: ليس صحيحاً ما يحكى عن حالات فرار في الجيش بسبب الوضع الاقتصادي و"بدكن جيش يضل واقف على إجريه أو لأ"؟ فكل عام يتم تخفيض موازنة الجيش أكثر الأمر الذي يؤثر سلباً على معنويات العسكريين
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