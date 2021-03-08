قائد الجيش: ليس صحيحاً ما يحكى عن حالات فرار في الجيش بسبب الوضع الاقتصادي و"بدكن جيش يضل واقف على إجريه أو لأ"؟ فكل عام يتم تخفيض موازنة الجيش أكثر الأمر الذي يؤثر سلباً على معنويات العسكريين

Lebanon 24