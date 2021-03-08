أخبار عاجلة

قائد الجيش: لا نقبل أن تمدّ اليد على حقوقنا فنحن دمنا فداء للوطن لكن حقوقنا واجب على الدولة تجاهنا

Lebanon 24
08-03-2021 | 14:46
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
باسيل: القضيّة صارت أبعد بكتير من قضيّة حكومة نحنا أساساً مش راغبين نشارك فيها! وما منعطي الثقة ليلّي بدّو يمدّ اليد على حقوقنا! ويلّي معتبر هالموقف هو تعطيل للحكومة، نحنا كتيار وطني حرّ عنّا مبادرة، وما دخل الرئيس فيها، هيدي بس بتعنينا نحنا بالتيار
lebanon 24
08/03/2021 19:09:19 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان "لقاء خلدة": موقفنا من بناء الدولة واحترام القانون والقضاء تاريخي وثابت ونأسف لأننا اليوم مضطرون للمطالبة بالتمثيل الصحيح للدروز بسبب التعدّي الحاصل على حقوقنا
lebanon 24
08/03/2021 19:09:19 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الجيش برسالة للعسكريين: قمتم بواجبكم على أكمل وجه.. عهدتكم أبطالًا في كل الأوقات
lebanon 24
08/03/2021 19:09:19 Lebanon 24 Lebanon 24
استقبالات العماد قائد الجيش
lebanon 24
08/03/2021 19:09:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:46 | 2021-03-08
18:46 | 2021-03-08
18:45 | 2021-03-08
18:38 | 2021-03-08
18:37 | 2021-03-08
18:36 | 2021-03-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website