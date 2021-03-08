أخبار عاجلة

رئيس وزراء إيطاليا: تسريع وتيرة التطعيم يساهم في الخروج من أزمة كورونا

Lebanon 24
08-03-2021 | 17:20
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
رئيس المجلس الأوروبي يطالب بضرورة تسريع وتيرة إنتاج اللقاح والتطعيم
lebanon 24
08/03/2021 19:10:15 Lebanon 24 Lebanon 24
‏رئيس وزراء فرنسا: اكتشاف السلالة البريطانية من كورونا لدى 60% من المصابين
lebanon 24
08/03/2021 19:10:15 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام أردنية: رئيس الوزراء يطلب من وزيري الداخلية والعدل تقديم استقالتيهما من الحكومة لمخالفتهما أوامر الدفاع المتعلقة بفيروس كورونا
lebanon 24
08/03/2021 19:10:15 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء المجر: بلادنا تواجه "أصعب" أسبوعين من جائحة كورونا
lebanon 24
08/03/2021 19:10:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:46 | 2021-03-08
18:46 | 2021-03-08
18:45 | 2021-03-08
18:38 | 2021-03-08
18:37 | 2021-03-08
18:36 | 2021-03-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website