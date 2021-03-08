معوض: دولتنا مخطوفة من منظومة سلاح تجر لبنان الى خارج موقعه الطبيعي بمواجهة الدول العربية والمجتمع الدولي ومن منظومة فساد متحالفة مع السلاح وتغطيان بعضهما رغم بعض الخلافات الشكلية

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