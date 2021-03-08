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معوض: دولتنا مخطوفة من منظومة سلاح تجر لبنان الى خارج موقعه الطبيعي بمواجهة الدول العربية والمجتمع الدولي ومن منظومة فساد متحالفة مع السلاح وتغطيان بعضهما رغم بعض الخلافات الشكلية

Lebanon 24
08-03-2021 | 18:28
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